Каладзе: стычка у моего избирательного штаба — преднамеренная провокация
09.09.2025 15:41
Генсек «Грузинской мечты», кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе заявил, что противостояние между сторонниками партии олигарха и участниками антиправительственного протеста — «преднамеренная провокация, целью которой является искусственное нагнетание напряженности».
Политик заявил, что никому нет дела до этих «30 акацуки» и их криков и ора.
Каладзе надеется, что международные организации и даже посольство ЕС дадут соответствующую оценку инциденту.
«Это была тяжелая провокация, которая, кстати, происходит уже не в первый раз. Повседневной рутиной этих людей стало прибежать туда, оскорблять, ругаться матом и прочее. Идет предвыборная кампания, это наш избирательный штаб.
Мы ни к кому не врываемся, ни на кого не нападаем.
Я надеюсь, что международные организации и даже посольство и посол ЕС окажут нам честь и дадут соответствующую оценку по этому поводу», — отметил политик.
Каладзе назвал протестующих «агрессивными людьми», «группировками», которые мешают работе избирательного штаба.
«Это преднамеренная провокация, у которой есть цель — искусственное нагнетание напряженности, потому что существующие 30 «Акацуки» не интересуют никого, ни их крики, ни их ор.
Это группа людей — насильников. Соответственно, когда вы направляетесь и целенаправленно вмешиваетесь в работу избирательного штаба, где много людей и вы знаете, что идет избирательная кампания, у этого есть своя цель.
Цель — искусственно создать напряженность», — сказал Каха Каладзе.
Напомним, поздно вечером 8 сентября у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка, столкновение между сторонниками партии власти и участниками антиправительственной акции протеста.
Участники акции протеста заявили, что они подверглись физическому насилию со стороны представителей молодежного крыла «Грузинской мечты» — они подъехали на машинах и в руках держали железные прутья.
«Когда мы приехали, полиции не было. Там находились только активисты и сторонники «Грузинской мечты»», — сказал один из участников митинга.
