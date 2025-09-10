|
|
|
Член ЕНД: Приглашение БДИПЧ/ОБСЕ — очередная ложь и манипуляция
10.09.2025 12:26
«Приглашение БДИПЧ/ОБСЕ — очередная ложь и манипуляция», — так одна из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе комментирует решение властей пригласить наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ на выборы в органы местного самоуправления 4 октября.
«Мы помним заявления «Грузинской мечты» относительно БДИПЧ/ОБСЕ, когда они говорили, что не намерены приглашать международных наблюдателей на эту российскую спецоперацию. Хотя фактически все технические возможности БДИПЧ/ОБСЕ для проведения полноценного наблюдения за этой российской спецоперацией были исчерпаны, «Грузинская мечта» формально решила просто обратиться в БДИПЧ/ОБСЕ, что в очередной раз свидетельствует о том, что они пытаются создать фарс вокруг этой российской спецоперации, проходящей в этой стране…
БДИПЧ/ОБСЕ много раз наблюдало за выборами в этой стране, включая недавнюю российскую спецоперацию. На самом деле, наблюдение за выборами ОБСЕ/БДИПЧ представляет собой очень большую проблему для «Грузинской мечты», учитывая, что в этой стране не проводятся выборы, а проводится российская спецоперация с подкупом, запугиванием, изъятием удостоверений личности и так далее», — заявила Цитлидзе.
Напомним, БДИПЧ/ОБСЕ заявило, что не направит миссию в Грузию на выборы. Приглашение наблюдателей за столь короткий срок до выборов делает эффективное наблюдение невозможным, объясняют в бюро. В частности, в заявлении БДИПЧ/ОБСЕ отмечается, что приглашение грузинскими властями наблюдателей на местные выборы, назначенные на 4 октября менее чем за месяц до дня голосования, не оставляет достаточно времени для надежного и содержательного наблюдения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна