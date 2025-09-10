Из Тбилисского международного аэропорта были выполнены два чартерных рейса в Ригу

для поддержки национальной сборной на Евробаскете-2025

В Ригу на исторический матч для поддержки национальной баскетбольной сборной Грузии на рассвете были выполнены два субсидированных рейса по инициативе правительства и при поддержке Объединения аэропортов Грузии.



Согласно информации Объединения аэропортов Грузии, субсидированные рейсы с полными бортами из Тбилисского международного аэропорта в Ригу выполнила авиакомпания Air Baltic.



«Рейсы были полностью подстроены под исторический четвертьфинальный матч национальной баскетбольной сборной Грузии, который сегодня, в 18:00 по тбилисскому времени, состоится против национальной сборной Финляндии.



Возможность вылететь субсидированным рейсом в столицу Латвии имели только те пассажиры, которые до вылета смогли предъявить в Тбилисском международном аэропорту билет на матч Eurobasket 2025. Мониторинг продажи билетов, а также процесс регистрации пассажиров как в тбилисском, так и в рижском международных аэропортах обеспечивали сотрудники Объединения аэропортов Грузии», – говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.





