Генеральные прокуроры Армении и Грузии обсудили вопросы развития международно-правового сотрудничества

10.09.2025





Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян в рамках своего рабочего визита в Республику Сингапур 10 сентября 2025 года встретилась с генеральным прокурором Грузии Георгием Гваракидзе.



Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщили в Генеральной прокуратуре.



Напомним, что генеральный прокурор РА Анна Вардапетян отбыла в Республику Сингапур с рабочим визитом для участия в 30-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров (IAPP), в ходе которых она была избрана членом Исполнительного комитета Ассоциации.



Анна Вардапетян поблагодарила генерального прокурора Грузии за инициативу проведения двусторонней встречи в рамках ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров и подчеркнула готовность углублять сложившиеся добрые традиции сотрудничества.



В ходе встречи генеральные прокуроры Армении и Грузии затронули вопросы развития международно-правового сотрудничества по уголовным делам и обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.





