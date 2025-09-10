|
Генеральные прокуроры Армении и Грузии обсудили вопросы развития международно-правового сотрудничества
10.09.2025 13:47
Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян в рамках своего рабочего визита в Республику Сингапур 10 сентября 2025 года встретилась с генеральным прокурором Грузии Георгием Гваракидзе.
Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщили в Генеральной прокуратуре.
Напомним, что генеральный прокурор РА Анна Вардапетян отбыла в Республику Сингапур с рабочим визитом для участия в 30-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров (IAPP), в ходе которых она была избрана членом Исполнительного комитета Ассоциации.
Анна Вардапетян поблагодарила генерального прокурора Грузии за инициативу проведения двусторонней встречи в рамках ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров и подчеркнула готовность углублять сложившиеся добрые традиции сотрудничества.
В ходе встречи генеральные прокуроры Армении и Грузии затронули вопросы развития международно-правового сотрудничества по уголовным делам и обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
