МИД Швеции: Поправки, внесенные в грузинское законодательство, представляют угрозу для избирательной целостности
10.09.2025 14:13
Жаль, что ОБСЕ/БДИПЧ не получила своевременное приглашение для того, чтобы осуществить содержательное наблюдение за ходом выборов в органы местного самоуправления в Грузии, - указанное заявление в социальной сети Х распространило внешнеполитическое ведомство Швеции.
В МИД Швеции подчеркнули, что поправки, внесенные в грузинское законодательство, представляют угрозу для избирательной целостности.
«Поправки, которые в последнее время были внесены в избирательное законодательство Грузии, представляют угрозу для избирательной целостности. Вместе с этим, продолжаются репрессии в отношении гражданского общества и оппозиции. Грузинские власти должны восстановить доверие к демократическим институтам, в том числе путем осуществления избирательных рекомендаций ОБСЕ», - указано в заявлении.
Напомним, что по заявлению директора БДИПЧ Марии Телалян, приглашение, которое было получено от Грузии в столь кратчайшие сроки до проведения выборов, делает невозможным эффективное наблюдение со стороны организации. В заявлении ОБСЕ/БДИПЧ также отмечено, что указанное приглашение, когда до выборов остается меньше месяца, не оставляет достаточного времени для надежного и содержательного наблюдения за их ходом.
