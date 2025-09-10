Каладзе: Насилие категорически неприемлемо, даже тогда, когда женщина потеряла женское лицо

«Насилие категорически неприемлемо, даже тогда, когда женщина потеряла женское лицо, действует неподобающе женщине, совершает насилие, сквернословит. Я понимаю, Сложно, терпением отвечать таким людям, и женщинам, и мужчинам, они не признают ни свой пол, ни национальность, ни религию, ни родину, я уже ничего не говорю о их морали и нравственности»,- указанное заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе отметил, что «формирование агрессивной группировки», финансируемое извне, началось не сегодня и не вчера, «их целенаправленно обучали, проводили для них тренинги, превращали в массу, не имеющую родины, в разных институциях».



«Агрессивная насильственная группа псевдолибералов, которая в течение последнего года занята попытками перевернуть страну, действует по заказу иностранной силы, хочет устроить в стране, хотя бы небольшие беспорядки, помешать предвыборной кампании. Все хорошо видели, какие процессы получили развитие вокруг предвыборного штаба, насильственная группировка радикалов провокационными действиями, агрессией, неприличными выкриками, ругательствами, языком неприязни вступила в противостояние с членами правящей команды, сторонниками, представителями СМИ, рядовыми прохожими, всеми, кто не с ними!



Цель ясна – попытка раскола общества. Препятствовать предвыборной кампании. Как может насилие понравиться человеку, не имеет значения, в отношении кого оно происходит, насилие категорически неприемлемо. Я не раз делал заявления по этому вопросу. Не раз осуждал это, в отличие от них, когда они, наоборот, аплодировали насилию, способствовали ему сюжетами, статусами на Фейсбук и т. д.



На все это в течение многих лет тратились десятки миллионов долларов»,-отметил Каладзе.



Мэр Тбилиси также отметил, что любая политическая партия, политики или «их сторонники без родины», занятые оскорбления, не имеют будущего в Грузии.



«Вы все помните перфоманс, несколько лет назад проведенный в Художественной академии по инициативе Гии Бугадзе (прим. ректор Художественной академии), где молодые люди, сидящие напротив, плевали друг в друга. Все это было непостижимо. Тогда это было названо концептуальным проектом. С такой же «уверенностью», разумеется, представители «либерального фашизма» и сегодня пытаются представить неприязнь, ненависть, оскорбления демократическим процессом, что, конечно, обречено на неудачу.



Мы должны действовать не в соответствии с их бесчестием, а в соответствии с нашим достоинством», - заявил Каладзе.



Что касается подготовки к выборам в органы местного самоуправления, по словам мэра столицы, никто не сможет помешать этому процессу, и развитие города будет продолжено.





