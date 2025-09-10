Мэрия Тбилиси завершила реконструкцию улицы Гахокидзе

В Тбилиси завершилась реконструкция улицы Михаила Гахокидзе в одном из самых густонаселенных столичных районов – Самгори. Об этом сообщали в пресс-службе мэрии.



Работы, стартовавшие в июле прошлого года, обошлись бюджету города в 24 млн лари. Первоначально власти обещали завершить проект за девять месяцев, то есть к апрелю 2025-го, однако фактически он растянулся до сентября. В мэрии причины задержек не пояснили.



В рамках проекта заменили подземные коммуникации: сети водоснабжения, канализации и газоснабжения, обустроили ливневую систему, линии электропередачи спрятали под землю. На трехкилометровом участке улицы уложили новый асфальт, сделали тротуары, установили LED-освещение и «умные» светофоры. Также инфраструктуру адаптировали для людей с особыми потребностями.



Кроме дорожной части, там провели масштабное озеленение: посадили более 1200 деревьев и обустроили газоны на площади свыше 13 тыс. кв. метров. По словам мэра Кахи Каладзе, на прилегающей территории также разобьют парк площадью 3 га.



Каладзе, который на выборах 4 октября попытается избраться на третий срок, сегодня побывал на месте вместе с чиновниками мэрии и депутатами сакребуло.



Он подчеркнул, что объект был в «тяжелом состоянии» и поблагодарил жителей за содействие, включая согласие на демонтаж около сотни гаражей ради будущего парка.





