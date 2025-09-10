Нино Цилосани: У «Национального движения» нет никаких шансов организовать революцию

10.09.2025 16:39





««Единое национальное движение» в своём амплуа. Они не только не отложили в сторону насильственное содержание, но уже публично его анонсируют, что является противоправным действием. Надеюсь, что за эти призывы им рано или поздно придётся ответить», – заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.



По словам Цилосани, «Единое национальное движение» также призывает к революции в стране и к срыву выборов 4 октября, однако у них нулевые шансы устроить революцию.



«На проспекте Меликишвили, где собираются сторонники «Грузинской мечты», радикалы грубо вмешиваются в избирательный процесс, что является нарушением закона. Как Бокучава, так и другие имеют возможность говорить свои безумства. Избиратели прекрасно понимают, с какой силой мы имеем дело и кто силится прийти к власти. Мы должны сделать всё, чтобы они не пришли к власти. У них нулевые шансы как на революцию, так и на антиконституционные действия, которые они ежедневно совершают», – отметила Нино Цилосани.



Напомним, председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, комментируя протест у штаба «Грузинской мечты» на проспекте Меликишвили, заявила: «Главным очагом протеста должен быть именно Меликишвили, он должен стать символом протеста, и 4 октября мы должны двинуться от Меликишвили к проспекту Руставели».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





