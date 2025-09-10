Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишивли: Я являюсь легитимным президентом в глазах грузинского народа


10.09.2025   19:13


«Я являюсь легитимным президентом в глазах грузинского народа», — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Национальному Общественному Радио США (NPR).

«На это есть две важные причины. Первая – я представляю народ и его волю продолжать проевропейский путь, выбранный после обретения независимости. Вторая – я представляю ещё одно стремление грузинского народа, а именно объединение оппозиции», — отметила Саломе Зурабишвили.

Она также ответила на вопрос, когда «Грузинская мечта» изменила курс в антидемократическом направлении. «Это характеризуется разными этапами», заявила Зурабишвили.

«Всегда задаётся вопрос: не заметили ли мы это раньше и могли ли остановить с самого начала? Я бы сказала, что реальное изменение произошло в 2022 году. Это было связано с войной в Украине и поддержкой России.

Это произошло тогда, когда наши западные партнёры и санкции не получили их поддержки. Это произошло из-за резких заявлений лидера «Грузинской мечты», господина Иванишвили, когда он обвинял западных партнёров в попытке начать войну против России через Грузию», — заявила Саломе Зурабишвили.


