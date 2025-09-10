Зурабишивли: Я являюсь легитимным президентом в глазах грузинского народа

«Я являюсь легитимным президентом в глазах грузинского народа», — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Национальному Общественному Радио США (NPR).



«На это есть две важные причины. Первая – я представляю народ и его волю продолжать проевропейский путь, выбранный после обретения независимости. Вторая – я представляю ещё одно стремление грузинского народа, а именно объединение оппозиции», — отметила Саломе Зурабишвили.



Она также ответила на вопрос, когда «Грузинская мечта» изменила курс в антидемократическом направлении. «Это характеризуется разными этапами», заявила Зурабишвили.



«Всегда задаётся вопрос: не заметили ли мы это раньше и могли ли остановить с самого начала? Я бы сказала, что реальное изменение произошло в 2022 году. Это было связано с войной в Украине и поддержкой России.



Это произошло тогда, когда наши западные партнёры и санкции не получили их поддержки. Это произошло из-за резких заявлений лидера «Грузинской мечты», господина Иванишвили, когда он обвинял западных партнёров в попытке начать войну против России через Грузию», — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

