|
|
|
Зурабишивли: Я являюсь легитимным президентом в глазах грузинского народа
10.09.2025 19:13
«Я являюсь легитимным президентом в глазах грузинского народа», — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Национальному Общественному Радио США (NPR).
«На это есть две важные причины. Первая – я представляю народ и его волю продолжать проевропейский путь, выбранный после обретения независимости. Вторая – я представляю ещё одно стремление грузинского народа, а именно объединение оппозиции», — отметила Саломе Зурабишвили.
Она также ответила на вопрос, когда «Грузинская мечта» изменила курс в антидемократическом направлении. «Это характеризуется разными этапами», заявила Зурабишвили.
«Всегда задаётся вопрос: не заметили ли мы это раньше и могли ли остановить с самого начала? Я бы сказала, что реальное изменение произошло в 2022 году. Это было связано с войной в Украине и поддержкой России.
Это произошло тогда, когда наши западные партнёры и санкции не получили их поддержки. Это произошло из-за резких заявлений лидера «Грузинской мечты», господина Иванишвили, когда он обвинял западных партнёров в попытке начать войну против России через Грузию», — заявила Саломе Зурабишвили.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна