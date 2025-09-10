Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Германии: Осуждаем агрессивную риторику представителей „Грузинской мечты“ в адрес посла Германии


10.09.2025   20:19


«Министерство иностранных дел (Германии) категорически отвергает и осуждает беспочвенные обвинения господина Папуашвили. Мы обеспокоены тем, что, распространяя дезинформацию и нарративы, вызывающие раскол, он активно подрывает грузино-германские отношения», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Германии, распространённом посольством Германии на странице в Facebook.

«Мы категорически осуждаем агрессивную риторику представителей «Грузинской мечты» в адрес посла Германии. Посол Германии в Тбилиси представляет позицию федерального правительства. Германия ещё раз призывает власти Грузии прекратить распространение ложных нарративов, связанных с позициями и политикой Европейского союза и Германии, и изменить нынешний политический курс», — отмечается в заявлении.

Напомним, несколько дней назад председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили написал в социальной сети, что «титушки», поддержанные немецким послом, напали на тбилисский штаб «Грузинской мечты».

«Во время избирательной кампании поддержка экстремистов и отказ осудить насилие со стороны иностранного посла является примером грубого вмешательства в выборы в нарушение Венской конвенции», — заявил Папуашвили.


