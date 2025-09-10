|
|
|
МИД Германии: Осуждаем агрессивную риторику представителей „Грузинской мечты“ в адрес посла Германии
10.09.2025 20:19
«Министерство иностранных дел (Германии) категорически отвергает и осуждает беспочвенные обвинения господина Папуашвили. Мы обеспокоены тем, что, распространяя дезинформацию и нарративы, вызывающие раскол, он активно подрывает грузино-германские отношения», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Германии, распространённом посольством Германии на странице в Facebook.
«Мы категорически осуждаем агрессивную риторику представителей «Грузинской мечты» в адрес посла Германии. Посол Германии в Тбилиси представляет позицию федерального правительства. Германия ещё раз призывает власти Грузии прекратить распространение ложных нарративов, связанных с позициями и политикой Европейского союза и Германии, и изменить нынешний политический курс», — отмечается в заявлении.
Напомним, несколько дней назад председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили написал в социальной сети, что «титушки», поддержанные немецким послом, напали на тбилисский штаб «Грузинской мечты».
«Во время избирательной кампании поддержка экстремистов и отказ осудить насилие со стороны иностранного посла является примером грубого вмешательства в выборы в нарушение Венской конвенции», — заявил Папуашвили.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна