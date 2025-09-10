ЕС рассматривает ускорение отказа от российских углеводородов на фоне давления США

Европейский союз рассматривает возможность более быстрого отказа от российских энергоресурсов в рамках новых санкций против Москвы, сказала в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Новый раунд ограничительных мер обсуждаются на фоне давления со стороны Вашингтона: президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами в четверг сказал, что Европа должна прекратить закупки нефти у России, а также призвал ЕС ввести пошлины до 100% на импорт товаров из Китая и Индии, крупнейших покупателей российских энергоносителей.



В своем обращении к Парламенту ЕС в среду фон дер Ляйен сказала, что в рамках подготовки 19-го раунда санкций особое внимание уделяется возможному ускоренному сворачиванию импорта российского ископаемого топлива, а также мерам в отношении теневого флота и третьих стран.



ЕС уже запретил импорт нефти из РФ по морю и ввел ценовой потолок на торговлю российской нефтью.



В настоящее время блок обсуждает законодательные предложения о полном прекращении импорта нефти и газа из РФ к 1 января 2028 года, начиная с новых закупок и краткосрочных контрактов в 2026 году.



Эти сроки могли бы быть сокращены в рамках введения санкций, но против этого выступают Венгрия и Словакия, опасающиеся роста цен.





