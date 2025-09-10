|
|
|
Вэнс: Кремль требует отдать 6 тысяч кв. км территории, которая находится под контролем Киева
10.09.2025 21:12
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвинула территориальные требования к Украине, претендуя примерно на 6 тысяч квадратных километров, которые сейчас находятся под контролем Киева. Об этом он рассказал в интервью программе The Matt Gaetz Show на канале One America News.
«Русские хотят примерно 6 тысяч км², которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят русские».
При этом Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп намерен добиваться более тесного экономического сотрудничества с Россией, если конфликт в Украине будет урегулирован.
«Нравится вам Россия или нет, согласны вы с их аргументами по поводу конфликта или нет, есть простой факт: у них много нефти, много газа, много минеральных ресурсов», — подчеркнул Вэнс.
Ранее сообщалось, что Кремль выдвинул и другие требования: вывод украинских войск с территорий, аннексированных в 2022 году, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма российской территорией. Если условия не будут приняты, Россия обещает продолжать военные действия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна