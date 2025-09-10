Вэнс: Кремль требует отдать 6 тысяч кв. км территории, которая находится под контролем Киева

10.09.2025 21:12





Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвинула территориальные требования к Украине, претендуя примерно на 6 тысяч квадратных километров, которые сейчас находятся под контролем Киева. Об этом он рассказал в интервью программе The Matt Gaetz Show на канале One America News.



«Русские хотят примерно 6 тысяч км², которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят русские».



При этом Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп намерен добиваться более тесного экономического сотрудничества с Россией, если конфликт в Украине будет урегулирован.



«Нравится вам Россия или нет, согласны вы с их аргументами по поводу конфликта или нет, есть простой факт: у них много нефти, много газа, много минеральных ресурсов», — подчеркнул Вэнс.



Ранее сообщалось, что Кремль выдвинул и другие требования: вывод украинских войск с территорий, аннексированных в 2022 году, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма российской территорией. Если условия не будут приняты, Россия обещает продолжать военные действия.





