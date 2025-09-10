МИД Германии резко осудил риторику властей Грузии против своего посла

Министерство иностранных дел Германии заявило о недопустимости агрессивной риторики властей Грузии в отношении немецкого посла в Тбилиси Питера Фишера.



«Мы категорически отвергаем продолжающуюся агрессивную риторику представителей «Грузинской мечты» в адрес посла Германии. Посол Германии в Тбилиси представляет позицию федерального правительства. Германия вновь призывает грузинские власти прекратить распространение ложных нарративов о позиции и политике ЕС и Германии и изменить свой нынешний политический курс», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое распространяет посольство Германии в Грузии.



В МИД назвали безосновательными обвинения спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, — якобы Фишер вмешивается в выборы в Грузии, поддерживая подстрекателей политического насилия. Таковыми в партии власти считают протестующих у их предвыборного штаба в Тбилиси.



«Мы обеспокоены тем, что, распространяя дезинформацию и спорные нарративы, он активно подрывает отношения между Германией и Грузией», – подчеркнули в МИД.



Фишер уже давно стал для «Грузинской мечты» символом неудобного европейского голоса. Опытный дипломат с почти 40-летней карьерой, он неоднократно открыто осуждал курс властей, посещал судебные процессы политзаключенных, выражал поддержку гражданскому обществу.



На этом фоне давление на него усиливается: проправительственные СМИ обвиняют дипломата в связях с оппозицией. Недавно Служба доходов начала проверку аренды жилья дипломатом у лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе, а на улицах Фишер сталкивается с публичными оскорблениями.





