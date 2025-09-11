|
Стив Коэн: «Грузинская мечта» превратилась в грузинский кошмар
11.09.2025 10:56
«Грузинская мечта» превратилась в грузинский кошмар, поскольку не оказалась тем, чем заявляла, - заявил конгрессмен-демократ Стив Коэн на слушаниях в Хельсинкской комиссии.
Он говорил об «Акте MEGOBARI». По словам конгрессмена, неслыханно, чтобы его не приняли, поскольку у него огромная поддержка.
«Мне не нравится судить людей по внешности, но когда я увидел его [Бидзину Иванишвили] впервые, у него были все признаки - тогда я еще не знал об Илоне Маске – но были все признаки, которые позже я увидел в Маске - богатый, высокомерный, элитист, с большим самомнением. И я подумал - это положительный персонаж?..
«Грузинская мечта» превратилась в грузинский кошмар, поскольку она не оказалась тем, чем заявляла, что является…
Россия захватила часть Грузии и сделает это снова, если будет иметь возможность. Тем более теперь у них там есть союзник в лице господина Иванишвили, так что еще проще завоевание изнутри.
Жаль, что Сенат не принял и не примет «Акт MEGOBARI», были какие-то проблемы… Но господин [Джо] Уилсон прав, большинство настолько велико, демократы и республиканцы, поддерживают законопроект обе партии, и это почти неслыханно, огромная поддержка. И там, как видно, один человек смог его «задавить», и удивительно, что это произошло, почему произошло, я не понимаю», - заявил Стив Коэн.
