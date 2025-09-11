Хидашели: «Грузинская мечта» выбрала путь служения авторитарным режимам Москвы, Тегерана и Пекина

11.09.2025 11:03





«Свободная, демократическая, ориентированная на Запад Грузия неприемлема для Москвы и Тегерана и всё более проблематична для Пекина», — заявила бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели на заседании Хельсинкской комиссии, куда она была приглашена в качестве свидетеля.



«К сожалению, правящая сегодня партия — «Грузинская мечта» — выбрала путь служения этим авторитарным режимам, вместо того чтобы им противостоять. Они подорвали институты, сфальсифицировали выборы, криминализировали инакомыслие, арестовали лидеров оппозиции, применяли силу против мирных демонстрантов и отказались уважать волю грузинского народа, выраженную на избирательных участках,» — отметила Хидашели.



По ее словам, «Грузинская мечта» крайне заинтересована в том, чтобы проложить путь для китайской компании.



«Россия, а теперь всё больше и Китай, имеют личный интерес в подрыве нашего суверенитета и в том, чтобы снова втянуть нас в орбиту авторитаризма. Но грузинский народ не сдался. Несмотря на пропаганду и предательство со стороны правящей партии по отношению к нашим демократическим стремлениям, грузины остаются ориентированными на Запад. Опросы показывают огромную поддержку членству в ЕС и НАТО. Народ по-прежнему верит в свободу и продолжает верить в Соединённые Штаты». «MEGOBARI акт» представляет собой именно ту устойчивую стратегическую поддержку, которая может помочь грузинскому гражданскому обществу, независимым СМИ и реформаторам выжить.



«MEGOBARI акт» посылает самый сильный сигнал. А демократическое будущее Грузии остаётся стратегическим приоритетом для США. Географическое положение Грузии не должно оставаться под влиянием Китая, России и Ирана», — отметила Хидашели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





