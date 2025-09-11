Адвокат расссказал о задержании и содержании 23-летней студентки за повреждение баннера Каладзе

11.09.2025 11:10





Адвокат Шота Тутберидзе в беседе с «Netgazeti» рассказал, в каких обстоятельствах была задержана 23-летняя студентка Меги Диасамидзе. Она была арестована по обвинению в повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе.



Как отмечает Тутберидзе, Меги Диасамидзе в течение 9 часов не предоставлялась возможность воспользоваться услугами адвоката.



"Удивляет масштаб и ресурсы, которые были затрачены на задержание студентки, когда была проведена очень смешная и примитивная спецоперация.



Она ехала к себе домой, направлялась в Аджарию, во время чего якобы сломался микроавтобус, ее пересадили в другой микроавтобус, затем этот микроавтобус остановился, и ей устроили засаду где-то в районе Ланчхути, в Гурии, в лесу.

Сначала полицейские подошли к водителю и ругали его за несуществующее правонарушение, якобы водитель нарушил какое-то правило дорожного движения, а после получения приказа подошли к Меги и первое, что сделали, отобрали телефон.



Естественно, это связано с участием Меги в акциях, потому что темой разговора с полицейскими постоянно было это, ходила ли она на акции и если ходила, то почему ходила.



Всё это время её руки были скованы за спиной, несмотря на то, что она просила либо ослабить наручники, либо застегнуть их спереди.



Ей очень цинично ответили, что если будет меньше двигаться, руки болеть не будут.



Пытались ее обработать, говорить о непонятных фактах и вымогать информацию, однако ни в один момент ей не объяснили, почему она задержана, и мы, ее адвокаты, в настоящее время находимся в неведении и не знаем, реально за что она задержана, в чем ее обвиняет следствие.



Поведению полицейских нельзя дать правовую оценку, кроме того, что это преступление, злоупотребление властью, что они сделали.



Даже если Меги Диасамидзе виновна, в любом обвинении, то, что с ней сделали как с задержанной, является уголовным преступлением. И я убеждён, что они обязательно понесут ответственность за это», - заявил Тутберидзе.



23-летняя студентка, гражданская активистка Меги Диасамидзе задержана по 187-й статье Уголовного кодекса, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества и предусматривает штраф, общественно полезные работы, домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.





