Посольство США сделало заявление для желающих получить неиммиграционные визы

Посольство США в Грузии сообщило об изменениях во время приема документов на визы. Согласно сообщению представительства, запись на собеседование для получения неиммиграционной визы в Тбилиси возможна только при следующих обстоятельствах:



▪️ Заявители на неиммиграционные визы обязаны записываться на собеседование в Посольстве или Консульстве США по месту своего гражданства либо постоянного места жительства: https://www.usembassy.gov



▪️ Заявители, записывающиеся на собеседование в Посольстве или Консульстве США за пределами страны своего гражданства либо постоянного места жительства, могут столкнуться с затруднениями при получении визы. Оплаченные сборы за такие заявления возврату не подлежат.



▪️ Граждане государств, в которых Правительство США не осуществляет регулярное оформление неиммиграционных виз, должны подавать заявления в назначенное Посольство или Консульство, за исключением случаев проживания в иной стране. Для определения назначенного места подачи заявления рекомендуется ознакомиться с официальным веб-сайтом страны своего гражданства: https://www.usembassy.gov/



▪️ Сроки ожидания собеседования для получения неиммиграционной визы варьируются в зависимости от региона. Заявителям, подающим заявления за пределами страны своего гражданства либо постоянного места жительства, следует рассчитывать на значительно более длительный период ожидания: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/global-visa-wait-times.html





