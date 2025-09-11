|
|
|
Посольство США сделало заявление для желающих получить неиммиграционные визы
11.09.2025 12:18
Посольство США в Грузии сообщило об изменениях во время приема документов на визы. Согласно сообщению представительства, запись на собеседование для получения неиммиграционной визы в Тбилиси возможна только при следующих обстоятельствах:
▪️ Заявители на неиммиграционные визы обязаны записываться на собеседование в Посольстве или Консульстве США по месту своего гражданства либо постоянного места жительства: https://www.usembassy.gov
▪️ Заявители, записывающиеся на собеседование в Посольстве или Консульстве США за пределами страны своего гражданства либо постоянного места жительства, могут столкнуться с затруднениями при получении визы. Оплаченные сборы за такие заявления возврату не подлежат.
▪️ Граждане государств, в которых Правительство США не осуществляет регулярное оформление неиммиграционных виз, должны подавать заявления в назначенное Посольство или Консульство, за исключением случаев проживания в иной стране. Для определения назначенного места подачи заявления рекомендуется ознакомиться с официальным веб-сайтом страны своего гражданства: https://www.usembassy.gov/
▪️ Сроки ожидания собеседования для получения неиммиграционной визы варьируются в зависимости от региона. Заявителям, подающим заявления за пределами страны своего гражданства либо постоянного места жительства, следует рассчитывать на значительно более длительный период ожидания: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/global-visa-wait-times.html
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна