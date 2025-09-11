Кобахидзе об отказе БДИПЧ от наблюдения за выборами в Грузии: «Не желают головной боли»

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что БДИПЧ/ОБСЕ отказалось направлять свою миссию для наблюдения за местными выборами в Грузии, желая избежать «головной боли».



«Излишняя бюрократия, конечно, вредит Европе… Укомплектовать миссию за месяц вполне возможно (…), но я понимаю, что это было серьезным испытанием для БДИПЧ/ОБСЕ. Вы помните, объектом какого штурма стало БДИПЧ/ОБСЕ в свое время, когда оно дало заключение по парламентским выборам [в Грузии в октябре 2024 года]. Конечно же, такой головной боли они, вероятно, не желают. Мы понимаем позицию БДИПЧ/ОБСЕ», – заявил Кобахидзе.



Тогдашний отчет организации указывал на «многочисленные проблемы, негативно повлиявшие на честность выборов», однако правящая партия трактовала его как подтверждение легитимности своей победы, каждый раз ссылаясь на упоминание «хорошей организации» процесса.



В этот раз приглашение ОБСЕ получила менее чем за месяц до выборов. В организации отметили, что в столь короткий срок «достоверная и содержательная» оценка невозможна, и потому направлять миссию не будут. Это первый подобный случай за более чем два десятилетия.



В оппозиции уверены, что «Грузинская мечта» намеренно тянула с приглашением, чтобы избежать критики международных наблюдателей. Кобахидзе же утверждает, что власти ждали окончания срока регистрации партий.



В выборах 4 октября примут участие 12 партий. Из крупных оппозиционных — лишь «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию». Остальные силы называют процесс «спецоперацией по легитимизации власти» и объявили бойкот, планируя вместо голосования провести в Тбилиси масштабный митинг.



В ЦИК Грузии выразили сожаление по поводу решения ОБСЕ. По их данным, за выборами будут следить 16 международных и 9 местных организаций.





