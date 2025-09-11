Кобахидзе: MEGOBARI Act был враждебным актом, направленным против грузинского народа

Враждебным актом, направленным против грузинского народа и национальных интересов Грузии называет грузинский премьер MEGOBARI Act. В беседе с журналистами Ираклий Кобахидзе заявил.



«К счастью, как выяснилось, в итоге он провалился, и это, конечно, очень хорошо. У нас есть конкретная цель — с чистого листа, с помощью конкретной дорожной карты перезапустить отношения и возобновить стратегическое партнёрство с США.



Мы на это надеемся, а остальное зависит от новой администрации США», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, 10 сентября в Хельсинской комиссии США прошли слушания под названием «От партнёра к проблеме: антиамериканский поворот Грузии». Один из их участников сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон в очередной раз говорил о необходимости принять двупартийный MEGOBARI Act.





