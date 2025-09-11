TIG: За один год должностные лица получили подарки на 22 миллиона лари

За один год должностные лица получили подарки на сумму 22 миллиона лари, - исследование об этом публикует «Международная прозрачность – Грузия».



По данным НПО, в 2024 году 308 должностных лиц указали в своих имущественных декларациях получение подарков в сумме на 22 млн лари. Наличными они получили 16 миллионов лари. Также получили в подарок 33 квартиры, 14 земельных участков, 21 автомобиль и 6 единиц оружия. 72% подарков (16 миллионов лари) были получены от родителей.



«Среди высокопоставленных чиновников подарки стоимостью более 100 000 лари получили тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, тогдашний министр юстиции Рати Брегадзе, тогдашний председатель Тбилисского сакребуло Георгий Ткемаладзе и судья Верховного суда Георгий Микаутадзе.



Больше всего подарков общей стоимостью 4,5 млн лари, получили сотрудники прокуратуры. Члены парламента получили подарки на 2,4 млн лари, сотрудники Министерства внутренних дел — 2 млн лари, а судьи - на 1,3 млн лари», — говорится в информации.





