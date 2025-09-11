Папуашвили: Если ОБСЕ/БДИПЧ захотело бы наблюдать, времени для этого было бы достаточно

11.09.2025 14:12





«Если ОБСЕ/БДИПЧ захотело бы наблюдать, времени для этого было бы достаточно», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.



Что касается заявления МИД Швеции, Шалва Папуашвили заявил, что МИД Швеции никак не обеспокоен тем, кто будет наблюдать за грузинскими выборами, а кто нет.



«Вчера я видел заявление МИД Швеции о том, что они обеспокоены тем, что ОБСЕ не сможет наблюдать. Я заявляю населению, что БДИПЧ/ОБСЕ никогда не приглашалось в Швецию для наблюдения за местными выборами, ни разу в истории, никогда. В компетенцию МИД Швеции не входят выборы в другой стране, МИД Швеции никоим образом не касается, кто будет наблюдать за выборами в Грузии, а кто нет. Представитель шведского правительства Эрик Оттоссон стоял здесь 11 или 12 ноября 2024 года на антиправительственном митинге после выборов. Представитель шведского правительства не признал заключение БДИПЧ/ОБСЕ. Представитель шведского правительства Эрик Оттоссон призвал радикальную оппозицию Грузии к Майдану. До сих пор МИД Швеции не отмежевался от этого призыва к насильственному свержению власти, это лицемерное заявление», — заявил Шалва Папуашвили.



Для справки: БДИПЧ/ОБСЕ заявило, что не сможет направить миссию на выборы 4 октября, но продолжит наблюдение за событиями в рамках своего мандата. В заявлении БДИПЧ/ОБСЕ говорится, что «приглашение организации властями Грузии наблюдать за выборами в органы местного самоуправления 4 октября, менее чем за месяц до выборов, оставляет недостаточно времени для достоверного и содержательного наблюдения».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





