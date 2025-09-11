Каладзе ознакомил общественность с проектами, запланированными в сфере природоохранной политики

Каха Каладзе, кандидат в мэры Тбилиси от партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», действующий мэр столицы, представил общественности проекты, запланированные в сфере природоохранной политики на ближайшие четыре года.



В мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и председатель сакребуло Тбилиси Зураб Абашидзе.



В своем выступлении мэр столицы обратил внимание на важность наличия рекреационных пространств и отметил, что благодаря проектам, реализованным мэрией в последние годы, в столицу вернулась парковая культура.



«Когда мы пришли в 2017 году с обещанием, что Тбилиси станет «Городом, полным жизни», мы имели в виду именно то, что видим сегодня – парки, скверы, зоны отдыха, заполненные людьми всех возрастов, молодёжь на всех спортивных площадках и в скейт-парках. Проделана огромная работа в направлении политики защиты окружающей среды. Мы не оставили ни одного района или квартала Тбилиси, ни одной площади, сада, парка, аллеи, путепровода или даже островка транспорта, чтобы озеленить Тбилиси. На территориях, которые когда-то превратились в свалки и болота, сегодня построены прекрасные парки, которыми гордится каждый из моих сотрудников», – заявил Каха Каладзе.





