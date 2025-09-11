СГБ задержала председателя ЕНД Левана Хабеишвили

Службой госбезопасности задержан председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Соответствующие кадры опубликовал директор «Формулы» Миша Мшвилдадзе. По его информации, Хабеишвили был задержан возле телекомпании «Формула».



«Друзья, вы должны понимать, что Служба государственной безопасности выполняет задание Мдинарадзе. Ничего не бойтесь, потому что сила в грузинском народе. Ничего не бойтесь, я этого ожидал и они собираются меня задержать.



Меня задерживают, потому что, оказывается, один человек, Хабеишвили, может победить Иванишвили. Вы можете победить Иванишвили, вы можете победить этот режим», - сказал Хабеишвили.



Служба госпебезопасности проведет брифинг по этому поводу в 17:00.





