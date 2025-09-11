Мэрия Тбилиси планирует ускоренными темпами перенести зоопарк на территорию Тбилисского моря

11.09.2025 16:55





Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что городу крайне необходимы такие пространства, как лесопарк Дигоми. В связи с этим муниципалитет сделает всё возможное для его полного выкупа и восстановления.



Об этом Каладзе сообщил на презентации проектов, запланированных в рамках политики по защите окружающей среды.



«Лесопарк Дигоми — хороший пример того, какую вредную практику имела прежняя власть. Большая часть этой территории была приватизирована. Определённую часть мы уже выкупили, однако осталась часть, которая всё ещё находится в частной собственности. Мы хотим полностью её выкупить, ведём переговоры. Принципиально важно, чтобы в городе существовали подобные пространства. В данном случае большого вмешательства не требуется, ведь речь идёт о лесопарке. Мы сделаем всё, чтобы эта территория вернулась городу», — заявил Каха Каладзе.



Что касается приоритетных направлений в сфере охраны окружающей среды, как отметил на презентации заместитель мэра Андрия Басилая, все реабилитированные парки и скверы заполнены гражданами, что является сигналом правильного отношения муниципалитета к зелёным зонам.



«Мы радикально изменили подход и отношение к зелёным пространствам, которые были в столице. Результат очевиден — в каждом сквере или парке, который проходит реабилитацию, полно граждан. Для нас это стимул и сигнал, что охрана окружающей среды должна оставаться одним из приоритетных направлений. У нас амбициозные планы на ближайшие четыре года. Мы намерены продолжить реабилитацию парков и скверов. В этом направлении планируется благоустроить и восстановить до 200 гектаров рекреационного пространства. Кроме того, мы проводим много дорожных работ, обустройство островков, клумб, в рамках которых будет высажено около 350 000 различных видов зелёных насаждений», — заявил Андрия Басилая.



По его словам, одним из важных проектов, который будет реализован в ближайшее время, станет перенос зоопарка на территорию Тбилисского моря.



«В городе есть старый зоопарк, перенос которого мы начали на территорию Тбилисского моря. Согласитесь, что нынешний зоопарк уже не отвечает современным требованиям ни в отношении животных, ни в отношении посетителей. Соответственно, мы запланировали ускоренными темпами его перенос. В результате мы получим новое пространство площадью примерно 50 гектаров. А на территории нынешнего зоопарка будет обустроена рекреационная зона, которая соединится с парком Мзиури. В итоге мы получим единый парк, который объединит районы Ваке и Сабуртало, и общая площадь проекта составит около 25 гектаров», — отметил Андрия Басилая.



Кроме того, заместитель мэра назвал конкретные парки и скверы, которые будут реабилитированы в течение ближайших четырёх лет.



«Очень важна реабилитация парков и скверов в столице. В этом отношении я выделил несколько проектов, естественно, это не полный список того, что планируется сделать в ближайшие годы. Начну с реабилитации Сада Первой Республики. Этот проект уже закуплен, для столицы это историческая зона.



Следующим будет обустройство парка в поймах Дигоми. На этой территории планируется строительство спортивных и оздоровительных объектов. Кроме того, будет реабилитирован парк Рике. Это своего рода визитная карточка нашей столицы. Его посещает множество туристов. Сейчас он полностью амортизирован, и мы хотим приобрести соответствующий проект и провести его реабилитацию. Также планируется реабилитация парка Авчала; реабилитация сквера Кахидзе; реабилитация сада Арто. Важно также провести реабилитацию сада Муштаиди, ведь, наверное, каждому поколению тбилисцев хотя бы раз доводилось отдыхать здесь. В настоящее время он передан частным лицам. Мы хотим вернуть его и провести полноценную реабилитацию.



Что касается лесопарка Худадова, мы начали его реабилитацию в прошлые годы, восстановили основную дорожку, и хотим продолжить эту тенденцию, так как считаем, что этот парк имеет ещё больший потенциал. Реабилитация лесопарка Дигоми будет важным проектом, мы уже несколько лет ведём процедуры выкупа и обмена. Когда они завершатся, мы обязательно проведём его реабилитацию», — отметил Андрия Басилая.





