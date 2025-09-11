Посол Британии в США уволен за переписку с Джеффри Эпштейном

11.09.2025 17:13





Премьер-министр Великобритании Кир Стармер снял Питера Мандельсона с должности посла Британии в США после публикации его переписки с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном, в которой Мандельсон советовал Эпштейну добиваться досрочного освобождения из тюрьмы.



Об этом депутатам парламента сообщил государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Доутти.



Увольнение Мандельсона состоялось накануне государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, чьё имя также фигурирует в скандале вокруг Эпштейна. Трамп признаёт, что дружил с Эпштейном, но настаивает, что разорвал с ним отношения еще до того, как тот впервые был привлечен к уголовной ответственности.



Давление на Мандельсона усилилось, когда стало известно, что он советовал Эпштейну в 2008 году бороться за досрочное освобождение, когда тот отбывал 18 месяцев заключения по обвинению в вовлечении несовершеннолетнего в проституцию и за оплату услуг проститутки. Электронные письма Мандельсона Эпштейну были опубликованы газетой The Sun после того, как они начали циркулировать в Вашингтоне.



В письме от июня 2008 года, которое его представитель не оспаривал, Мандельсон писал Эпштейну: «Я тебя очень ценю и чувствую себя беспомощным и разъярённым из-за произошедшего. Я всё ещё едва могу это понять. В Великобритании такое просто не могло бы случиться. Тебе нужно быть невероятно стойким, бороться за досрочное освобождение и философски смотреть на происходящее».



Мандельсон признал, что вскоре могут появиться «ещё более неловкие» подробности его дружбы с Эпштейном, при этом настаивая, что никогда не был свидетелем противоправных действий финансиста.





Дружба между Мандельсоном и Эпштейном вновь оказалась в центре общественного внимания после того, как члены комитета по надзору и правительственной реформе от демократической партии Палаты представителей Конгресса США сделали достоянием общественности содержание «книги пятидесятилетия» Эпштейна, в которой в рукописной заметке Мандельсон называл его «моим лучшим другом».



Эпштейн обвинялся в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он, по версии следствия, получал услуги от несовершеннолетних и «одалживал» их влиятельным лицам. В 2019 году Эпштейн была арестован, а спустя месяц он покончил с собой в камере.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





