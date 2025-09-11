СГБ: Хабеишвили арестован по обвинению «в публичном обещании взяток должностным лицам»

Служба государственной безопасности задержала члена политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили по обвинению в публичном обещании денежных средств должностным лицам в качестве взятки.



Об этом стало известно на брифинге, проведённом в Службе госбезопасности.



«Дело касается факта публичного обещания денежных средств должностным лицам в качестве взятки. В частности, представитель одной из политических партий, Леван Хабеишвили, в публичном пространстве — на телевидении и в социальных сетях — распространял призывы и обещал сотрудникам силовых структур дать взятку в случае, если они на акциях против властей откажутся выполнять возложенные на них обязанности. А также если не будут применять предусмотренные законом специальные средства, находящиеся в их распоряжении.



Тем, кто осуществил бы такие действия, Леван Хабеишвили публично обещал выплату в размере 200 000 долларов США. Кроме того, он публично пообещал выплатить те же 200 000 долларов США в качестве взятки тем сотрудникам полиции, которые предоставят различную информацию и секретные материалы, связанные с их служебной деятельностью. Он также пообещал выплатить указанную сумму сотрудникам департамента специальных заданий в обмен на отказ от участия в тренировках и учениях.



Леван Хабеишвили также публично заявил, что считает целесообразной выплату обещанных средств полицейским, так как для смены власти необходимо использовать любые методы. Поскольку действия Хабеишвили носили продолжительный и систематический характер, в них усматриваются все признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 339 Уголовного кодекса Грузии, он был задержан нами в качестве обвиняемого на основании постановления судьи. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет», — заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.





