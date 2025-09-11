Георгий Вашадзе: 4 октября мы все должны доказать режиму, что Грузия принадлежит грузинскому народу

По его словам, арест Левана Хабеишвили по абсурдному обвинению наглядно показывает, что режим осознаёт свою слабость и отсутствие поддержки в обществе.



«Леван Хабеишвили — один из выдающихся боевых лидеров. Сегодня его арест по полностью абсурдному обвинению наглядно демонстрирует, что режим сам понимает свою слабость и отсутствие какой-либо поддержки в обществе. Мирные и справедливые перемены — это сила и выбор нашего народа. Борьба не прекращается, 4 октября мы все вместе должны доказать режиму, что Грузия принадлежит грузинскому народу. Борьба до конца! Борьба до свободы!», — пишет Георгий Вашадзе.





