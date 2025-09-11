После задержания Хабеишвили в ЕНД обещают удвоить награды силовикам за неисполнение

В оппозиционной партия «Единое национальное движение» объявили об увеличении вознаграждения для силовиков, которые откажутся выполнять приказы руководства, до 400 тыс. долларов.



«Мы выдадим награду в 400 тыс. долларов каждому действующему сотруднику правоохранительных органов, который не выполнит незаконный приказ Бидзины Иванишвили», — заявила одна из лидеров партии Анна Цитлидзе. Она подчеркнула, что берет на себя «полную ответственность» за такие выплаты, но тут же поставила под сомнение серьезность собственных слов, призвав СГБ задержать ее вслед за другими лидерами партии.



Ранее сегодня Служба госбезопасности задержала члена политсовета ЕНД Левана Хабеишвили. Поводом стало его публичное обещание выплатить силовикам вознаграждение в размере 200 тыс. лари, что в ведомстве расценили как «дачу взятки».



Вместе с ним был арестован председатель политсовета партии Муртаз Зоделава, который, по версии следствия, оказал сопротивление при задержании и пытался спрятать мобильный телефон Хабеишвили.



В «Нацдвижении» связывают происходящее с предстоящей масштабной протестной акцией, запланированной в Тбилиси на 4 октября, в день местных выборов. Руководство партии заявляет, что митинг станет началом «мирной революции» и «днем освобождения Грузии». Выборы ЕНД бойкотирует.



