Адвокатов впустили в здание СГБ к задержанными Левану Хабеишвили и Муртазу Зоделава

11.09.2025 21:16





В Службу государственной безопасности, где уже несколько часов находятся задержанные председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и политик Мутаз Зоделава, вошли адвокаты.



Правозащитники несколько часов ждали, чтобы войти к задержанным.



Для информации, у Службе государственной безопасности, где пребывают задержанные Леван Хабеишвили и Муртаз Зоделава, находятся лидеры и члены политических партий.





