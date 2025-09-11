Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Адвокатов впустили в здание СГБ к задержанными Левану Хабеишвили и Муртазу Зоделава


11.09.2025   21:16


В Службу государственной безопасности, где уже несколько часов находятся задержанные председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и политик Мутаз Зоделава, вошли адвокаты.

Правозащитники несколько часов ждали, чтобы войти к задержанным.

Для информации, у Службе государственной безопасности, где пребывают задержанные Леван Хабеишвили и Муртаз Зоделава, находятся лидеры и члены политических партий.


