Миграционная служба задержала 12 иностранных граждан

12.09.2025 12:03





В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции МВД провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Об этом сообщило МВД.



По данным ведомства, в рамках мероприятия сотрудники Департамента проверили отдельные места нахождения иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



«В результате проведенных комплексных мероприятий задержаны 12 иностранных граждан. Среди них граждане Иордании, Индии, Непала и Бангладеш. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны.



Департамент миграции будет регулярно проводить специальные мероприятия иммиграционного контроля для обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в заявлении министерства внутренних дел.







