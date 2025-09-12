Купрадзе: Страх – это главное при принятии решений Иванишвили

12.09.2025 12:28





Арест Левана Хабеишвили в очередной раз указывает на то, что страх – это главное при принятии решений Иванишвили,- так арест председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили прокомментировал единый кандидат на пост мэра Тбилиси от «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария для Грузии» Ираклий Купрадзе.



По его словам, Леван Хабеишвили является «очередным политзаключенным Бидзины Иванишвили и его российского режима».



«Арест Левана Хабеишвили в очередной раз указывает на то, что страх – это главное при принятии решений Иванишвили. Я заявляю о своей полной солидарности с Леваном Хабеишвили, он является очередным политзаключенным Бидзины Иванишвили и его российского режима.



Мы продолжим нашу борьбу на всех полях, в том числе на протестном поле, в том числе на выборах и обязательно сможем нанести поражение Бидзине Иванишвили поражение перед грузинским народом»,- заявил Купрадзе.



Напомним, что вчера Леван Хабеишвили был арестован сотрудниками СГБ Грузии по обвинению в публичном обещании передать государственным служащим денежные средства в виде взятки.



Вместе с Хабеишвили был задержан и политик Муртаз Зоделава, который, по информации СГБ Грузии, пытался бежать, оказав физическое сопротивление сотрудникам Антикоррупционного агентства и совершил насилие в отношении одного из них.





