Купрадзе: Страх – это главное при принятии решений Иванишвили
12.09.2025 12:28
Арест Левана Хабеишвили в очередной раз указывает на то, что страх – это главное при принятии решений Иванишвили,- так арест председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили прокомментировал единый кандидат на пост мэра Тбилиси от «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария для Грузии» Ираклий Купрадзе.
По его словам, Леван Хабеишвили является «очередным политзаключенным Бидзины Иванишвили и его российского режима».
«Арест Левана Хабеишвили в очередной раз указывает на то, что страх – это главное при принятии решений Иванишвили. Я заявляю о своей полной солидарности с Леваном Хабеишвили, он является очередным политзаключенным Бидзины Иванишвили и его российского режима.
Мы продолжим нашу борьбу на всех полях, в том числе на протестном поле, в том числе на выборах и обязательно сможем нанести поражение Бидзине Иванишвили поражение перед грузинским народом»,- заявил Купрадзе.
Напомним, что вчера Леван Хабеишвили был арестован сотрудниками СГБ Грузии по обвинению в публичном обещании передать государственным служащим денежные средства в виде взятки.
Вместе с Хабеишвили был задержан и политик Муртаз Зоделава, который, по информации СГБ Грузии, пытался бежать, оказав физическое сопротивление сотрудникам Антикоррупционного агентства и совершил насилие в отношении одного из них.
