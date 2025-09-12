Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Задержанные у офиса Каладзе «титушки» «Грузинской мечты» освобождены


12.09.2025   12:30


По информации МВД Грузии, освобождены двое из задержанных на проспекте Меликишвили города Тбилиси 8, 9 сентября, в отношении же Меги Диасамидзе, которой вменяется повреждение предвыборного баннера, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения для последней выплаты залога.

Указанное заявление сегодня на брифинге сделал заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

«Хочу предоставить вам информацию о трех лицах, задержанных по фактам, произошедшим 8, 9 сентября на проспекте Меликишвили. К сожалению, потерпевшие активисты отказались от сотрудничества со следствием и, исходя из их показаний, привлечение к ответственности двух лиц, обвиняемых в совершении группового насилия, стало невозможным. Соответственно, сегодня они были освобождены. Что касается гражданки, задержанной по факту повреждения чужого имущества (избирательного баннера Кахи Каладзе - ред.), как нам известно, Генеральная прокуратура Грузии уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения в отношении последней выплаты залога, и она будет освобождена в течение нескольких часов», - заявил Дарахвелидзе.


