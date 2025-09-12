Премьер недоволен ежедневным перекрытием Руставели

Глава правительства Иракли Кобахидзе высказался про продолжающиеся акции протеста и затронул тему ежедневного перекрытия дороги у парламента.



Цитата. «Выходят 20 человек и беспокоят граждан, перекрывая центральный проспект Тбилиси. Этому должен наступить конец, и так и будет. Народ пока это терпит, и мы терпим. Но однажды мы положим этому конец так, чтоб такое больше не повторилось. Общество хочет жить спокойно», — сказал Кобахидзе.



Контекст. Проезжая часть у парламента Грузии на проспекте Руставели каждый вечер перекрыта из-за акций протеста. Это происходит с 28 ноября прошлого года.





