22 дня остаётся до выборов местного самоуправления в Грузии

12.09.2025 17:37





Будут выбирать мэров всех крупнейших городов страны и представителей сакребуло (городских собраний). Стараюсь раз в неделю держать вас в курсе происходящих событий и рассказываю самое главное на эту тему.



По прогнозам близкой к правительству социологической компании Gorbi, если бы выборы проходили прямо сейчас, то правящая «Грузинская мечта» набрала 65,9%, а оппозиционные «Гахария за Грузию», «Лело», «Гирчи» - 10,7%, 10,4% и 8,8% соответственно



В Тбилиси эти показатели немного другие. «Грузинская мечта» 54,6%, а оппозиция в лице «Лело», «Гахария за Грузию» и «Гирчи» - 15,7%, 14,8% и 8,8 соответственно



По их же результатам опроса, действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе в его выдвижении на третий срок поддерживают 84,6% горожан



Из 64 муниципалитетов в 26 оппозиция не выдвинула своих кандидатов и выбирать придётся представителей правящей партии



Всего для участия в выборах зарегистрированы 12 политических партий



Большинство оппозиционных движений объявили бойкот этим выборам, призывая собираться 4 октября в центре Тбилиси для антиправительственных действий. По их словам, тысячи вышедших в этот день граждан смогут изменить ситуацию в стране



Представители международных БДИПЧ/ОБСЕ заявило, что не сможет направить миссию на выборы, но продолжит наблюдение за событиями в рамках своего мандата



Согласно многочисленным заявлениям премьер-министра Кобахидзе, правящая «Грузинская мечта» убедительно победит на выборах мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах





