Трамп заявил, что его терпение «заканчивается», и анонсировал санкции против российских банков и нефти

12.09.2025 20:42





Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Владимира Путина «быстро заканчивается», и Россию могут ждать новые санкции в отношении финансового и энергетического секторов экономики.



«Оно (терпение) вроде как иссякает и иссякает быстро», — сказал Трамп в интервью Fox News.



«Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и также (ввести) тарифы», — добавил он. Трамп напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии, которая стала крупнейшим покупателем российской нефти. «Это было нелегко, это спровоцировало конфликт с Индией», — сказал он.



По словам Трампа, он не знает, готова ли Россия сейчас к урегулированию продолжающегося четвертый год конфликта. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам.



«Для танго нужны двое. Удивительно, когда Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом», — сказал Трамп.



По данным Politico, убедить Трампа в том, что Путин не готов к завершению войны, в ходе нескольких недель интенсивных переговоров смогли европейские лидеры. «Наконец-то Трамп на нашей стороне», — сказал изданию дипломат ЕС.



Как утверждают источники Politico, Трампа удалось склонить к тому, что на Кремль нужно оказать давление, хотя у ЕС и США остаются разногласия о том, как именно это делать. Администрация Трампа, как говорят собеседники издания, предлагает Евросоюзу вместе ввести 100-процентные тарифы в отношении стран-покупателей российских энергоносителей, тогда как в Брюсселе считают, что нужно сконцентрироваться на санкциях против конкретных банков и компаний.



По данным Bloomberg, администрация Трампа предлагает обложить тарифами нефтяных клиентов России на уровне «большой семерки», а также ввести ограничения как на экспорт, так и на импорт, чтобы предотвратить передачу России технологий двойного назначения.



Кроме того, Вашингтон предлагает Европе начать прямую конфискацию замороженных резервов России, чтобы профинансировать помощь Украине. В ЕС находится около 200 млрд евро попавших под санкции суверенных активов РФ, и сейчас используется лишь прибыль от их инвестирования. Чиновники США предлагают поэтапно начать использовать основную сумму резервов Кремля, сказали источники Bloomberg.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





