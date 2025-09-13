Прокуратура наложила арест на банковские счета родителей Георгия Бачиашвили

13.09.2025 13:55





В рамках продолжающегося уголовного расследования по делу об отмывании денег, выделенного из уголовного дела в отношении Георгия Бачиашвили, следствием на основании постановления судьи наложен арест на банковские счета и активы родителей Георгия Бачиашвили, приобретенные Бачиашвили во время и после совершения преступления, - говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой.



«Напомним общественности, что приговором Тбилисского городского суда от 10 марта 2025 года Георгий Бачиашвили был признан виновным в незаконном присвоении криптовалюты в крупном объеме и легализации незаконных доходов, и в виде наказания ему было определено 11 лет лишения свободы. Это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.



В ходе судебного рассмотрения было неопровержимо доказано, что после незаконного присвоения 8 986.86 биткоинов Георгий Бачиашвили, с целью сокрытия незаконного происхождения полученных активов, в результате проведения различных финансовых операций и действий, скрыл и замаскировал их истинный источник, что дало ему возможность свободно распоряжаться и использовать полученные незаконные активы.



После этого осужденный лично, а также через связанных лиц и производственных субъектов, осуществил приобретение, владение и передачу различных активов, чем легализовал незаконно присвоенную криптовалюту и особо крупные суммы, полученные в результате распоряжения ею.



В прокуратуре Грузии продолжается расследование с целью установления участия в преступлении членов семьи Георгия Бачиашвили и других лиц», - говорится в информации.



Уголовное дело против Бачиашвили было возбуждено в 2023 году на основании заявления Бидзины Иванишвили. По данным следствия, которое было целиком основано на показаниях олигарха, летом 2015 года партнеры решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили вложил 1,3 миллиона долларов, а Иванишвили – 5 миллионов долларов. Прибыль стороны должны были распределить пропорционально вложенным инвестициям. Однако, по информации прокуратуры, в октябре 2017 года обвиняемый передал Иванишвили лишь 537 тысяч долларов, а оставшиеся биткоины, стоимость которых на тот момент оценивалась в 40 миллионов долларов, присвоил. Впоследствии обвиняемый незаконно легализовал доходы за рубежом, утверждало обвинение.



Бачиашвили было запрещено покидать территорию Грузии, но 2 марта он пересек границу с Арменией и скрылся. По данным следствия, он покинул страну, спрятавшись в тайнике автомобиля, пересек пропускной пункт «Садахло», а затем предъявил российский паспорт армянским пограничникам. Из пункта пропуска «Баграташен» Бачиашвили, по информации СМИ, отправился в ереванский аэропорт, откуда вылетел в Катар, а затем в ОАЭ.



Суд признал виновным Георгия Бачиашвили и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Судья Георгий Гелашвили признал Георгия Бачиашвили виновным по обоим пунктам обвинения — как в присвоении крупной денежной суммы, так и легализации незаконных доходов.



В части присвоения денежных средств Бачиашвили приговорен к 10 годам лишения свободы, а за легализацию незаконных доходов к 11 годам заключения. Этот последний поглотил 10-летний срок наказания и в конечном итоге он приговорен к 11 годам лишения свободы.



Суд обязал Бачиашвили выплатить Бидзине Иванишвили до 9000 биткоинов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





