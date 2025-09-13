Каладзе: В последней серии мы, возможно, увидим послов ЕС и Германии на митинге против правительства Грузии

13.09.2025 15:07





«Все проблемы в этой стране, попытки противопоставить, разделить и поляризовать общество, навязаны извне», — об этом мэр столицы заявил в ответ на соответствующий вопрос СМИ.



По словам Кахи Каладзе, радикальные группировки в стране финансируются из-за рубежа и получают задание спровоцировать общество на противостояние друг с другом.



Всё это финансируется извне, и общественность должна об этом знать. Раньше, когда мы говорили обо всём этом, мы получали в ответ насмешки и издевательства. Президент США Дональд Трамп назвал всё своими именами, предоставил нам факты и заявил, что международные организации напрямую участвовали в содействии определённым процессам в разных странах, включая Грузию. Эти средства якобы поступали в страну через сектор НПО, использовались для политических процессов и для привлечения подобных «акацуков», что очень печально и является большой трагедией для нашей страны. Они наши граждане, и результат, который мы получили от них, очень тяжёлый. Сотни миллионов были потрачены на создание агентурной сети в стране.



Что касается анонсированных митингов, то в последней серии мы, возможно, увидим послов Евросоюза и Германии на митинге против грузинского правительства. Именно они возглавляют это ведомство. У радикальных группировок в Грузии есть свои покровители в лице послов. Соответствующие средства и задания поступают извне, а эти конкретные послы непосредственно занимаются разжиганием ненависти, зла и противостояния между людьми», — отметил Каха Каладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





