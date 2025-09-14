|
В качестве меры пресечения Левану Хабеишвили избрано заключение
14.09.2025 11:01
Председателю политсовета «Национального движения» Левану Хабеишвили, обвиняемому по факту обещания взятки чиновнику за совершение незаконного деяния и публичного призыва к свержению государственной власти, в качестве меры пресечения избрано заключение, а оппозиционному политику Муртазу Зоделава, задержанному за воспрепятствование следствию - залог в 25 000 лари.
Зоделава будет переведен в одно из пенитенциарных учреждений, а Хабеишвили — в Руставское пенитенциарное учреждение № 12. Муртаз Зоделава покинет учреждение после уплаты суммы.
Решение вынесла судья Пикрия Сиктурашвили.
Защита ходатайствовала о том, чтобы оставить Муртаза Зоделава без меры пресечения. В случае Левана Хабеишвили суду предлагали применить залог и различные ограничительные мероприятия, в том числе использование электронного браслета и домашний арест. Также предлагалось ограничить возможность делать заявления.
