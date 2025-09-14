Каладзе: Наша цель — чтобы каждый день на улицах Тбилиси кипела жизнь

14.09.2025 18:58





Кандидат в мэры Тбилиси от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в рамках предвыборной кампании сегодня встретился с жителями района Ваке, выслушал их мнения и представил планы на будущее. Об этом сообщает пресс-служба «Грузинской мечты».



По их информации, мэр столицы поблагодарил собравшихся жителей и отметил, что в следующие четыре года продолжатся проекты, направленные на создание большего комфорта для населения.



«Наша цель – чтобы каждый день на улицах Тбилиси кипела жизнь, чтобы скверы, парки, спортивные площадки были полны людей. Нашими текущими и запланированными проектами, масштабными работами всего этого можно достичь. Мы продолжим реабилитацию и обновление улиц и проспектов, упорядочивание общественного транспорта, чтобы он был доступен для всех и чтобы передвижение по столице было максимально быстрым. За восемь лет мы полностью обновили парк автобусов и микроавтобусов. Вы помните, какой убитый транспорт раньше ходил по Тбилиси, в каком состоянии были проспекты и улицы. Конечно, мы пока не везде успели дойти, но впереди у нас масштабные планы, чтобы продолжить развитие Тбилиси», – заявил Каха Каладзе на встрече с жителями.



По его словам, каждый шаг, предпринимаемый властью, направлен на проведение такой политики, которая обеспечивает сохранение мира в стране, что важно для процесса развития города.



«Мир для Грузии, больше блага для Тбилиси – это не просто наш предвыборный слоган. Каждый наш шаг направлен на то, чтобы в стране сохранялся мир, ведь иначе невозможно говорить о планах развития города. Мы служим интересам грузинского народа, нашей государственности, суверенитету и независимости. Это та свобода, которую наши предки завоевали ценой крови и борьбы, и её нужно беречь повседневным трудом и, если потребуется, борьбой. Нет ничего дороже свободы и независимости. Политика, которую проводит «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», является про-грузинской. Мы служим, прежде всего, населению нашей страны и защищаем его интересы, чтобы никто извне не указывал нам пальцем. Заменять одного хозяина другим – неприемлемо. Наши предки не за это боролись. Нам нужны друзья, единомышленники, но если кто-то будет указывать нам пальцем и требовать делать то, что нанесёт ущерб нашей стране, это не дружба», – отметил Каха Каладзе.



На встрече с жителями также присутствовали руководитель тбилисского избирательного штаба Леван Мачавариани и кандидаты в мажоритарные депутаты от района Ваке.





