Израильтяне стали чаще покупать квартиры в Тбилиси
14.09.2025 19:10
Израильтяне стали чаще покупать квартиры в Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные отчета Galt & Taggart за 7 месяцев 2025 года, пишет Business media Georgia. Статистика такая:
▪️ 75 % квартир покупают граждане Грузии;
▪️ 12 % — израильтяне;
▪️ 2 % — россияне;
▪️ 11 % — граждане других государств.
В июле Galt & Taggart сообщал, что за первые полгода 2025 года в Тбилиси продали 19 131 квартиру общей стоимостью 1,5 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 3,6 %.
Чаще всего квартиры покупают в Диди Дигоми, Самгори и Сабуртало.
