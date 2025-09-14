Израильтяне стали чаще покупать квартиры в Тбилиси

Израильтяне стали чаще покупать квартиры в Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные отчета Galt & Taggart за 7 месяцев 2025 года, пишет Business media Georgia. Статистика такая:



▪️ 75 % квартир покупают граждане Грузии;

▪️ 12 % — израильтяне;

▪️ 2 % — россияне;

▪️ 11 % — граждане других государств.



В июле Galt & Taggart сообщал, что за первые полгода 2025 года в Тбилиси продали 19 131 квартиру общей стоимостью 1,5 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли на 3,6 %.



Чаще всего квартиры покупают в Диди Дигоми, Самгори и Сабуртало.





