Министр образования поздравил с началом учебного года

15.09.2025 11:33





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе поздравил учеников, учителей, родителей и всю школьную общественность с началом нового учебного года.



«Дорогие школьники, родители, педагоги, от всего сердца поздравляю вас с началом нового учебного года! Этот день действительно особенный – наши малыши, первоклассники, впервые переступят порог школы, а ученики и учителя вернутся к учебному процессу.



Наша главная цель – чтобы у каждого ученика была равная возможность получить качественное образование, развиваться и в полной мере раскрыть свой потенциал. Для этого мы продолжаем реализовывать инфраструктурные проекты, чтобы каждая школа по всей стране имела учебную среду, соответствующую современным стандартам.



В новый учебный год мы входим с целым рядом обновлённых школ, и это – результат тех важных шагов, которые предпринимает государство как для улучшения образовательной инфраструктуры, так и для создания достойных условий для учёбы и труда.



Хочу выразить искреннюю благодарность всем учителям, директорам и сотрудникам школ, ведь вы вносите огромный вклад в воспитание и образование будущего поколения, и этот труд по-настоящему бесценен. Я всегда говорю, что именно образование – это та сила, которая создаёт светлое будущее нашей страны. Ещё раз поздравляю вас! Желаю интересного, плодотворного и полного успехов нового учебного года!», – отметил Гиви Миканадзе.





