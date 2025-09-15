Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе встретился с представителями Международной ассоциации прокуроров

Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракдзе в Сингапуре в рамках 30-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (IAP) встретился с генеральным секретарём Международной ассоциации прокуроров Роэлем Донасом, исполнительным директором IAP Яной Холст Хубнер и главным юридическим советником IAP Шеназ Музафером.



На встрече стороны обсудили конкретные направления будущего сотрудничества, а также затронули значение долгосрочных и плодотворных отношений между Грузией и Международной ассоциацией прокуроров.



Во время двусторонней встречи в Республике Сингапур присутствовали заместитель генерального прокурора Амиран Гулуашвили, глава Департамента международных отношений и правового обеспечения Генеральной прокуратуры Грузии Георгий Микава и исполняющий обязанности начальника администрации Бидзина Кумсиашвили.



Международная ассоциация прокуроров (IAP) объединяет более 183 органов из 180 стран мира, а также отдельных прокуроров-членов. Генеральная прокуратура Грузии является организационным членом ассоциации с 2011 года, однако тесно сотрудничает с IAP с 2014 года. В мае 2018 года представитель Генеральной прокуратуры Грузии был избран членом исполнительного комитета – управляющего органа IAP, и, соответственно, Генеральная прокуратура Грузии участвует в управленческой деятельности ассоциации.





