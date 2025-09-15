Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Практическая часть вступительных экзаменов на получение водительских прав танет двухэтапной


15.09.2025   15:06


Согласно внесённым изменениям в закон Грузии «О дорожном движении», с 1 октября 2025 года практическая часть экзаменов на получение права управления транспортными средствами категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E станет двухэтапной. Об этом сообщает Агентство обслуживания Министерства внутренних дел Грузии.

«Согласно изменениям, первый этап практического экзамена кандидат будет сдавать на закрытой площадке, а второй этап – в условиях реального дорожного движения, согласно экзаменационным маршрутам, утверждённым приказом Министра внутренних дел Грузии.

Кандидат на водительские права имеет право пройти второй этап практического экзамена в течение 365 календарных дней после успешной сдачи первого этапа. По истечении 365-дневного срока удовлетворительный результат, полученный на первом этапе практического экзамена, теряет юридическую силу.

Желающие получить право управления транспортными средствами указанных категорий/подкатегорий смогут сдавать практический экзамен в структурных подразделениях Агентства обслуживания в Рустави и Кутаиси.

Для выхода на второй этап практического экзамена обязательна запись в очередь, которую можно осуществить: непосредственно, обратившись в соответствующее структурное подразделение службы; через веб-сайт; с помощью мобильного приложения», – говорится в сообщении Агентства обслуживания Министерства внутренних дел Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна