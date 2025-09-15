Практическая часть вступительных экзаменов на получение водительских прав танет двухэтапной

Согласно внесённым изменениям в закон Грузии «О дорожном движении», с 1 октября 2025 года практическая часть экзаменов на получение права управления транспортными средствами категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E станет двухэтапной. Об этом сообщает Агентство обслуживания Министерства внутренних дел Грузии.



«Согласно изменениям, первый этап практического экзамена кандидат будет сдавать на закрытой площадке, а второй этап – в условиях реального дорожного движения, согласно экзаменационным маршрутам, утверждённым приказом Министра внутренних дел Грузии.



Кандидат на водительские права имеет право пройти второй этап практического экзамена в течение 365 календарных дней после успешной сдачи первого этапа. По истечении 365-дневного срока удовлетворительный результат, полученный на первом этапе практического экзамена, теряет юридическую силу.



Желающие получить право управления транспортными средствами указанных категорий/подкатегорий смогут сдавать практический экзамен в структурных подразделениях Агентства обслуживания в Рустави и Кутаиси.



Для выхода на второй этап практического экзамена обязательна запись в очередь, которую можно осуществить: непосредственно, обратившись в соответствующее структурное подразделение службы; через веб-сайт; с помощью мобильного приложения», – говорится в сообщении Агентства обслуживания Министерства внутренних дел Грузии.





