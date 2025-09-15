Межведомственная комиссия призывает избирательные органы действовать в рамках закона

По информации Министерства юстиции, на встрече также было уделено внимание отдельному инциденту, произошедшему во время протестной акции у избирательного штаба кандидата на пост мэра.



«Межведомственная комиссия призывает участников избирательного процесса действовать в рамках закона и способствовать проведению предвыборного периода в свободной и спокойной обстановке. Цель комиссии, созданной на основании Избирательного кодекса, – предотвращение нарушений избирательного законодательства со стороны государственных служащих, своевременное реагирование на возможные случаи и разработка соответствующих рекомендаций. Комиссию возглавляет министр юстиции Паата Салия. В её состав входят высокопоставленные представители различных государственных органов, что обеспечивает скоординированную и эффективную работу. Информацию по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, можно предоставить по электронной почте: [email protected] ; а также по горячей линии: (+995) 599 85 00 11. Межведомственная комиссия будет работать до официального опубликования окончательных результатов выборов Центральной избирательной комиссией и проводить заседания раз в неделю», – говорится в распространённой информации.





