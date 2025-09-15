|
МВД распространило официальную информацию о задержании Элене Хоштария
15.09.2025 15:29
Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о задержании лидера партии «Дроа» Элене Хоштария.
Согласно информации ведомства, Элене Хоштария была задержана в связи с повреждением агитационных баннеров кандидата в мэры Тбилиси от партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».
«Сотрудники Министерства внутренних дел задержали по обвинению в повреждении имущества Элене Хоштария, 1979 года рождения.
Согласно материалам следствия, 14 сентября текущего года обвиняемая в Тбилиси, на проспекте Меликишвили, повредила агитационные баннеры кандидата в мэры Тбилиси от партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».
Расследование ведётся по 187-й статье Уголовного кодекса, которая предусматривает повреждение или уничтожение имущества.
Преступление карается лишением свободы на срок до 5 лет», – говорится в распространённой МВД информации.
