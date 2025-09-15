Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Нидерландов: Грузии нечего праздновать в плане демократии


15.09.2025   18:46


Посол Нидерландов Мелине Аракелян отреагировала на задержание лидера «Дроа!» и коалиции «За перемены» Элене Хоштария. По ее словам, в День демократии, который отмечает демократический мир, в Грузии «особо праздновать нечего».

«Сегодня Международный день демократии. К сожалению, в Грузии праздновать особо нечего, поскольку многие лидеры оппозиции сейчас находятся под стражей», — заявила дипломат.

Напомним, 14 сентября Элене Хоштария сделала надпись «Российская мечта» на своем баннере у предвыборного штаба Кахи Каладзе. Она поделилась соответствующим видео в социальной сети и заявила, что выражает солидарность с Меги Диасамидзе, которая ранее также была задержана за повреждение предвыборного баннера Каладзе.

Расследование было начато по статье 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает повреждение или уничтожение предмета.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна