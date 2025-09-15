Посол Нидерландов: Грузии нечего праздновать в плане демократии

15.09.2025 18:46





Посол Нидерландов Мелине Аракелян отреагировала на задержание лидера «Дроа!» и коалиции «За перемены» Элене Хоштария. По ее словам, в День демократии, который отмечает демократический мир, в Грузии «особо праздновать нечего».



«Сегодня Международный день демократии. К сожалению, в Грузии праздновать особо нечего, поскольку многие лидеры оппозиции сейчас находятся под стражей», — заявила дипломат.



Напомним, 14 сентября Элене Хоштария сделала надпись «Российская мечта» на своем баннере у предвыборного штаба Кахи Каладзе. Она поделилась соответствующим видео в социальной сети и заявила, что выражает солидарность с Меги Диасамидзе, которая ранее также была задержана за повреждение предвыборного баннера Каладзе.



Расследование было начато по статье 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает повреждение или уничтожение предмета.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





