EPP: Задержание Хабеишвили на основании абсурдных обвинений - еще один признак захвата власти Иванишвили

15.09.2025 21:45





Задержание Хабеишвили на основании абсурдных обвинений - еще один признак захвата власти Иванишвили с помощью репрессий, - заявлением по этому поводу распространила Европейская народная партия.



«Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили на основании абсурдных обвинений является еще одним признаком захвата власти Иванишвили с помощью репрессий. Изгоняя прозападные силы из политического пространства, Грузия движется к диктатуре российского стиля. Мы выражаем солидарность с «Единым национальным движением» и грузинским народом в борьбе за свободное и европейское будущее», - говорится в заявлении.





