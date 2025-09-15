Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
EPP: Задержание Хабеишвили на основании абсурдных обвинений - еще один признак захвата власти Иванишвили


15.09.2025   21:45


Задержание Хабеишвили на основании абсурдных обвинений - еще один признак захвата власти Иванишвили с помощью репрессий, - заявлением по этому поводу распространила Европейская народная партия.

«Задержание председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили на основании абсурдных обвинений является еще одним признаком захвата власти Иванишвили с помощью репрессий. Изгоняя прозападные силы из политического пространства, Грузия движется к диктатуре российского стиля. Мы выражаем солидарность с «Единым национальным движением» и грузинским народом в борьбе за свободное и европейское будущее», - говорится в заявлении.


