Зеленский готов встретиться с президентом Трампом и Путиным без каких-либо условий, но не в Москве

16.09.2025 14:09





«Я готов встретиться с президентом Трампом и с Путиным, готов встретиться без каких-либо условий», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.



Зеленский в интервью ещё раз повторил, что он готов к трёхсторонней встрече, но не в Москве.



«Это не условия, это — ситуация: Россия напала на нас, я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город, Москва, нападает на нас. Поэтому я не могу ехать в их столицу под ракетный обстрел. Мы можем встретиться в любой другой стране», — сказал Зеленский.



Кроме того, президент Украины призвал Дональда Трампа занять чёткую позицию по санкциям против России и по гарантиям безопасности для Украины, чтобы остановить Владимира Путина и положить конец войне.



По словам президента Украины, единственный путь к прекращению боевых действий — это обеспечение гарантий безопасности.





