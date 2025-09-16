Кобахидзе: При нашей власти человек — главный предмет заботы

16.09.2025 15:30





«Хочу всех поздравить с сегодняшним важным днём — завершением проекта. Сегодня в Кутаиси 720 семей переселенцев получат новое, достойное жильё, что является очень значимым событием для каждого из нас», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвящённом передаче квартир семьям беженцев в Кутаиси.



Как отметил глава правительства, этот шаг отражает отношение, которое сегодня демонстрирует власть.



«Хочу напомнить, что было время, когда человек и его достоинство не имели никакой цены. Таково было отношение власти, и это отношение радикально изменилось после 2012 года. Сегодня при нынешней власти человек является главным предметом заботы, и на этом полностью должна быть и есть ориентирована наша политика. То отношение, о котором я сказал, распространялось и на подход к переселенцам, а сегодняшнее отношение также адекватно отражается на подходах и заботе о переселенцах. Сегодняшний день — ещё одно подтверждение этого. Что касается непосредственно вопросов расселения, то и в этом направлении подходы радикально изменились после 2012 года: был принят новый закон, установлены конкретные критерии, на основе которых процесс расселения проводится справедливо. В этом направлении были вложены очень большие инвестиции, построено множество жилых домов, которыми уже воспользовались тысячи семей переселенцев. Сегодняшний день — продолжение этого процесса», — заявил глава правительства.



По словам Ираклия Кобахидзе, проекты, реализуемые сегодня, по своим масштабам беспрецедентны.



«Одновременно в пяти городах, кроме Кутаиси — в Тбилиси, Рустави, Зугдиди и Боржоми — строится новое жильё для тысяч семей. Общий бюджет всего этого составляет 6 000 000 лари. Согласитесь, что беспрецедентные суммы расходуются для того, чтобы мы смогли обеспечить переселенцев достойным жильём. Также успешно реализуется проект «Дом в деревне», в рамках которого уже 12 000 семей приобрели собственный дом с двором и земельным участком. Это тоже важный проект, который наряду с новыми строительства помогает нам правильно проводить политику расселения», — заявил премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





