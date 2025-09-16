Саба Буадзе «окончательно» покинул участвующую в выборах партию «Лело»

16.09.2025 15:33





Оппозиционер Саба Буадзе «окончательно» покинул принимающую в выборах 4 октября оппозиционную партию «Лело — Сильная Грузия».



По его словам, он остается в политике и ищет единомышленников для создания новой альтернативы.



Ранее, 5 июня, он принял решение покинуть партийную должность в «Лело», но оставался ее постоянным членом до тех пор, пока Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, ее лидеры, не покинули заключение.



«Сегодня Мамука и Бадри уже свободны, поэтому я хотел бы сообщить вам, что я окончательно покинул «Лело». <…> Несмотря на разницу в наших взглядах, в «Лелло» у меня осталось много друзей, с которыми политическая борьба стала для меня важным опытом.



Конечно, я остаюсь в политике и продолжаю искать единомышленников, чтобы создать альтернативу, которая заменит истерию, царящую в грузинской политике, здравым смыслом», — заявил Буадзе.



5 июля 2025 года Саба Буадзе подал в отставку с поста председателя политсовета «Лело» и главы тбилисской организации. По словам Буадзе, это решение было принято в связи с участием партии в выборах в органы местного самоуправления.





